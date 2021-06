Juventus, per la difesa sguardo rivolto a Firenze: Allegri ha chiesto Milenkovic

La prima missione di Allegri è ridare solidità al reparto arretrato. La Juve ha sempre subìto meno gol di tutti in otto dei nove campionati conclusi con il titolo; l’unica eccezione stata nel 2019/20 con Sarri in panchina, quando il tricolore è arrivato comunque. Si ripartirà da De Ligt e dai totrem Bonucci e Chiellini, ma per cementare il reparto lo sguardo è rivolto ancora in casa Fiorentina. C’è Nikola Milenkovic nel mirino degli uomini mercato bianconeri. Il centrale serbo, classe ’97, è uno dei nomi fatti da Allegri alla società nell’ottica di alzare il livello di qualità e del rinnovamento generazionale: lo rivela il Corriere dello Sport.