Juventus, Pirlo: "Disputata una buona partita, McKennie sempre al posto giusto"

Soddisfatto Andrea Pirlo, tecnico della Juventus, ai microfoni di Dazn dopo il successo contro il Bologna. "Era importante dare intensità, fatto bene nel primo tempo ma se non riesci a chiuderla le partite rimangono sempre in bilico. Disputata una buona partita, siamo stati bravi a sfruttare gli spazi. McKennie si fa trovare sempre nel posto giusto, ha grande visione. Siamo una squadra forte, dipende tutto solo da noi come abbiamo dimostrato in Supercoppa".

Da quando entro Morata le cose sono andate meglio?

"Avevamo deciso di mettere Morata per avere più peso in fase offensiva, loro stavano cercando di pressare ed un attaccante come Morata poteva essere utile nelle ripartenze".

Dall'inizio il vero problema è stato l'equilibrio, accetti di subire qualche ripartenza?

"E' normale che vorresti avere sempre il dominio del gioco, si lavora sempre su questo".

Cosa pensa di Chiellini e Szczesny?

"Siamo contenti per Chiellini, era tanto tempo che non faceva quattro partite consecutive mentre Szczesny si fa trovare sempre pronto".