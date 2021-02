Juventus, Pirlo uomo avvisato dai precedenti: chi perde agli ottavi lascia la panchina

Per il terzo anno consecutivo la Juventus perde la partita d'andata degli Ottavi di finale di Champions League. La prima volta contro l'Atletico Madrid e con in panchina Allegri, la seconda contro il Lione e con Sarri come guida tecnica e ieri contro il Porto con Pirlo come allenatore. L'attuale tecnico bianconero è "uomo avvisato" considerando che i due precedenti, hanno fatto da preludio a un cambio in panchina. L'anno scorso Sarri perse di mano il gruppo proprio a causa del ko europeo, l'anno prima Allegri stava maturando l'idea di interrompere il rapporto. E quest'anno? Facile prevedere che sarà determinante il ritorno all'Allianz Stadium del prossimo 9 marzo. E Pirlo avrà bisogno di un'altra Juve per ribaltare il risultato e accedere ai quarti. A riportarlo è Libero.