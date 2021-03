Juventus, Pirlo lascia in panchina Ronaldo: il portoghese infastidito dall'esclusione

Ha fatto rumore l’esclusione di ieri di Cristiano Ronaldo. Il portoghese non è stato schierato dal primo minuto da mister Andrea Pirlo per preservarlo in vista del match contro il Porto di martedì. CR7 infatti giocato 16 delle 17 gare disputate dai bianconeri nel 2021. Come riporta l’edizione odierna del Corriere dello Sport, la stella, poco avvezza al turnover, ha storto il naso di fronte alla scelta del suo allenatore.