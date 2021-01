Juventus, Pirlo: "Morata da valutare. Non credo potrà recuperare per la partita contro il Milan"

vedi letture

Andrea Pirlo ai microfoni di Sky: "Siamo partiti impauriti dopo la partita contro la Fiorentina, avevamo paura della profondità degli avversari. Col gol ci siamo poi sbloccati. Dybala ha fatto molto meglio, l'ho visto più vivo e la gamba era più tonica, esplosiva. Ha fatto una delle migliori partite quest'anno, era più vivo e voglioso e pian piano troverà la forma migliore".

Su Morata: "Ha avuto un risentimento ieri nell'ultimo allenamento, dovremo valutarlo in questi giorni. Non credo possa essere a disposizione mercoledì".

Sul mercato: "Stiamo parlando con la società per trovare un attaccante in più perché con tre giocatori siamo un po' corti, soprattutto in questo periodo in cui ci saranno tante partite".