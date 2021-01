Juventus, Pirlo: "Partenza timorosa, bene la ripresa. Ramsey? Calciatore importante"

vedi letture

Torna alla vittoria la Juventus in casa contro l'Udinese, queste le parole ai microfoni di Dazn del tecnico bianconero. "Non è stata la miglior Juventus perché venivamo da una brutta sconfitta, eravamo un po' timorosi all'inizio per il loro attacco alla profondità. Piano piano siamo cresciuti e nel secondo tempo abbiamo fatto meglio. Dybala? Noi abbiamo bisogno di lui e lui di noi, ha lavorato benissimo in settimana e si è visto in campo. Meritato il gol e siamo riusciti ad abbracciarlo tutti. E' un momento delicato ma facendo quello che proviamo dobbiamo avere fiducia mettendo determinazione".

Chiesa è stato uno dei protagonisti, ha segnato e si è mosso tanto. E' una richiesta fatta negli spogliatoi durante l'intervallo ovvero quella di tagliare al centro?

"Quando difendiamo deve stare dentro il campo, quando recuperiamo palla può sfruttare questi inserimenti. Lui poi è molto bravo a fare questi tagli".

Cosa è piaciuto di più a Pirlo in questa partita?

"Non mi ha soddisfatto l'inizio, eravamo troppo timorosi pensando alla sconfitta con la Fiorentina. Non uscivamo con il giusto tempo sugli esterni e così facevano fatica i centrali. Per quanto riguarda i miglioramenti mi è piaciuto l'atteggiamento nel voler vincere la partita, siamo stati bravi soprattutto con le preventive".

Ramsey è sempre più nel vivo dell'azione e le condizioni di Morata?

"Aaron quando sta bene è un calciatore importante ed intelligente, l'unico problema è che molte volte deve riposarsi. Valutiamo di giorno in giorno le condizioni di Morata".

Cosa serve a questa Juventus?

"Con la società abbiamo già parlato di cosa fare, il mercato di gennaio è sempre molto difficile. Magari un giocatore in attacco per far rifiatare i tre che abbiamo. Giroud? Ci potrebbe anche servire. Però magari Fabio lo sa meglio di me, ne abbiamo parlato e speriamo di fare qualcosa in questi giorni. Sappiamo bene le caratteristiche che deve avere”.

Si aspettava il Milan così in alto?

"Si, ho visto anche diversi allenamenti di Pioli che stimo tanto. Si meritano tutto quello che hanno".