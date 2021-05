Juventus, Pirlo resterà? Ferrara: "Non lo so, ma intanto ha portato a casa due trofei"

"Pirlo resterà? Questa non è una domanda da fare a me, intanto ha portato a casa due trofei e si sta ancora giocando l'accesso alla Champions. E' stata una bella finale, la Juve ha giocatori in gradi di risolvere le partite ma stasera l'ha fatto con umiltà. Stasera s'è messa alla pari dell'Atalanta, ha corso tantissimo e questo è il modo per battere la Dea". Parole e pensieri di Ciro Ferrara, ex difensore della Juventus che ai microfoni della 'Rai' ha così commentato la conquista della Coppa Italia da parte dei bianconeri di Pirlo contro l'Atalanta. "E' incredibile - ha detto - come il destino di Gasperini entri in questo finale di stagione di Pirlo e i suoi ragazzi. Complimenti alla Juventus per la prestazione e domenica sarà un'altra bella giornata di campionato e sport. E' stato emozionante sentire le voci del pubblico".