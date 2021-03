Juventus, Pirlo vuole Locatelli. Prima però Paratici deve piazzare Ramsey

In vista della prossima stagione la Juventus cerca un regista da regalare a mister Pirlo, ed il tecnico bianconero ha indicato un nome: Manuel Locatelli. Paratici ci aveva già provato la scorsa estate, ma il Sassuolo aveva chiesto 40 milioni subito per la cessione a titolo definitivo. La Juve ha continuato a seguire la sua crescita e tornerà alla carica in estate. Prima però la dirigenza bianconera deve trovare una sistemazione per Ramsey, il più sacrificabile della mediana. Arrivato a parametro zero, ma con ricco ingaggio da 7 milioni, può garantire una buona plusvalenza. Il suo futuro potrebbe essere di nuovo in Premier League. Lo riporta La Gazzetta dello Sport.