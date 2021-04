Juventus, predecessori di Pirlo defenestrati per meno. Sarri ha clausola di rinnovo al 30 aprile

Il Corriere della Sera si chiede se Andrea Pirlo sia già vicino a un possibile addio. La risposta che ne dà il giornale meneghino è semplice: è possibile perché i predecessori sono stati defenestrati per molto meno, visto che avevano solo vinto lo Scudetto senza entusiasmare. Sarri è sotto contratto e ha una clausola per il rinnovo automatico da oltre due milioni che scade il 30 aprile: dopo quella data scatterà il terzo anno di ingaggio per lui e lo staff a 6 milioni netti. Non arrivare in Champions potrebbe costare 50 milioni di euro di mancati introiti: il precipitare della situazione potrebbe far tornare Allegri sulla tolla di comando.