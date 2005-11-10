Juventus, le prime parole di Alajbegovic: "Onorato di giocare nella squadra più grande d'Italia"

Le prime parole del talento bosniaco appena arrivato dal Bayer Leverkusen e ufficializzato quest'oggi dalla Vecchia Signora.

Prima intervista da calciatore della Juventus per Kerim-Sam Alajbegović. Il talento bosniaco, ufficializzato quest'oggi dai bianconeri, ha raccontato le sue prime sensazioni su questo trasferimento e si è presentato meglio ai suoi nuovi tifosi. Di seguito le sue dichiarazioni riportate dal sito ufficiale della Vecchia Signora.

Le prime parole di Alajbegović

Com'è stato il primo impatto col mondo Juve?

"Ieri all’Allianz Stadium ho provato delle bellissime sensazioni. Non vedo l’ora di iniziare, sono molto orgoglioso, è un grande onore indossare questa maglia e darò il massimo".

Ci descrivi le tue caratteristiche tecniche?

"Sono un calciatore a cui piace giocare la palla, mi piace calciare in porta, dribblare, fare assist e passare la palla. Voglio dare tutta la mia forza al reparto offensivo e mi piace giocare sempre in avanti".

Che idea hai del campionato italiano?

"La partita contro l’Italia è stata bella, fortunatamente abbiamo vinto alla fine ma è stata una partita molto difficile e loro hanno giocato molto bene. Sì, mi sento pronto per la Serie A e per il calcio italiano, giocare per la squadra più grande in Italia è un motivo di onore, dovrò lavorare duramente per migliorare".

I tuoi obiettivi per questa stagione?

"Voglio adattarmi molto velocemente e mostrare subito le mie qualità, non vedo l’ora di iniziare e giocare i primi minuti con questa maglia".

Cosa diresti a te bambino?

"Credi in te stesso perché potrai raggiungere molti traguardi".