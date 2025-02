Juventus, priorità alle cessioni per generare plusvalenze: Mbangula e Gatti nomi caldi

La Juventus non cambia la strategia di calciomercato, nonostante un po' di malumore per qualche decisione presa in estate. A prescindere dal piazzamento finale in campionato, il club bianconero valuterà le offerte per quei giocatori il cui valore è maggiormente aumentato nell’ultimo periodo. L’obiettivo è quindi quello di ripetere operazioni alla Soulé e Huijsen, realizzando delle importanti plusvalenze.

Come riporta il Corriere dello Sport, uno degli osservati speciali in questo senso è Samuel Mbangula. L’esterno belga oggi ha una valutazione sui 20-25 milioni di euro, e già lo scorso inverno era finito nel mirino di club tedeschi, inglesi e francesi. Le manifestazioni di interesse sono arrivate dal West Ham e dal Lens, ma le cifre ipotizzate erano troppo basse per ragionare su una sua cessione a gennaio: per questo motivo, ogni discorso è stato rimandato all’estate.

Va monitorata anche la situazione di Federico Gatti. Pagato nel gennaio del 2022 7,5 milioni di euro più bonus, il difensore bianconero può vantare un mercato interessante all’estero, con i club della Premier in prima linea. Attualmente, la volontà delle parti è quella di adeguare lo stipendio (l’ex Frosinone guadagna 1,5 milioni di euro). Uno step di crescita pensato per premiare il ruolo sempre più centrale che Gatti ha assunto con Thiago Motta in panchina. Nel prossimo appuntamento, in agenda entro i primi giorni di marzo, si approfondirà quindi il rinnovo sui circa 2,5 milioni di euro a stagione con relativo prolungamento fino al 2029. Il desiderio di Gatti resta quello di rimanere a lungo a Torino, ma la Juve potrebbe comunque prendere in considerazione offerte in estate sui 25-30 milioni di euro.