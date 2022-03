Juventus, pronta l'offerta di rinnovo per Danilo: possibile prolungamento fino al 2026

La Juventus pensa ai rinnovi dei tanti giocatori in scadenza ma sullo sfondo prepara anche l'offerta di prolungamento a Danilo. Secondo quanto riportato da Sportmediaset il club bianconero è pronto a mettere sul piatto un accordo fino al 2026, ovvero due anni più lungo rispetto all'attuale scadenza, per far firmare al brasiliano l'ultimo grande contratto della sua carriera.