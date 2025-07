Juventus, prosegue la trattativa per il ritorno di Conceiçao: il Porto apre allo sconto

Ieri in casa Juventus è arrivata la nomina di François Modesto come nuovo direttore tecnico. Il francese, di fatto, raccoglie l'eredità di Cristiano Giuntoli, diventando il punto di riferimento cruciale per Igor Tudor e per la squadra. Il suo ruolo sarà strategico, con un occhio attento al mercato e allo scouting, elementi fondamentali per la costruzione della Juventus del futuro. Il primo obiettivo di Modesto è chiaro: mettere a disposizione di Tudor una rosa il più possibile completa nei ruoli chiave già per il raduno del 24 luglio.

In quest'ottica va avanti spedita la trattativa per l'acquisto a titolo definitivo di Francisco Conceiçao. Il Porto, che inizialmente chiedeva 30 milioni di euro (il valore della clausola rescissoria), ha aperto a uno sconto. La Juventus ha messo sul piatto un'offerta di 22 milioni, ma la sensazione è che l'affare possa chiudersi intorno ai 25 milioni di euro. Sarà fondamentale, in questo senso, trovare un'intesa sui bonus da aggiungere alla quota fissa per raggiungere il traguardo economico richiesto dai portoghesi.

Con Modesto al timone tecnico la Juventus si prepara a un mercato mirato e ambizioso, puntando a rinforzare la squadra con innesti funzionali al progetto di Tudor e in linea con le nuove strategie del club. Conceiçao potrebbe essere il primo di una lunga serie di tasselli. A riportarlo è l'edizione odierna del Corriere di Torino.