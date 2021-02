Juventus, Rabiot convince Pirlo: "Già alcune gare che gioca così. Contento perché se lo merita"

Dopo la conquista della finale di Coppa Italia contro l'Inter, Andrea Pirlo ha parlato a JTV soffermandosi anche su alcuni aspetti legati ai singoli. In particolare, il tecnico della Juventus commenta l'ottima prova a centrocampo di Rabiot. "Non solo in questo caso, sono già tre partite che fa su questi livelli, sono contento per lui perché se lo merita, magari non è stato mai così apprezzato nelle partite dove aveva fatto bene, quindi si merita la lode per questa grande partita".