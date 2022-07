Juventus, Rabiot nella lista dei cedibili: interessa in Premier League, ma ancora nessun'offerta

vedi letture

Prima di fare nuove colpi in entrata, la Juventus si concentra sulle uscite. E tra i possibili partenti c'è sicuramente Adrien Rabiot, che non è partito per la tournée negli States "per ragioni personali". Eurosport fa sapere che il club bianconero ritiene cedibile il centrocampista francese ma al momento, oltre a qualche interessamento dalla Premier League, dalle parti della Continassa non è arrivata nessuna offerta ufficiale.