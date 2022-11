Juventus, Rabiot non rinnoverà il contratto. Ecco la strategia per Milinkovic-Savic

Ci sono poche speranze tra i dirigenti della Juventus per quanto riguarda il rinnovo di contratto di Adrien Rabiot. Il giocatore che ha fatto fare il cambio di passo ad Allegri e ai bianconeri nelle ultime settimane, ha l'accordo in scadenza nel 2023 e non sembra intenzionato a rinnovarlo al termine del Mondiale che lo vedrà tra i protagonisti con la maglia della Francia. La sensazione è che sia già pronto per cambiare maglia a parametro zero, con Liverpool e Chelsea che gli hanno messo da tempo gli occhi addosso.

Vecchio pallino - Per questo in casa Juve si pensa già anche al potenziale sostituto, che risponde anche al pericolo numero uno della sfida contro la Lazio: ovvero Sergej Milinkovic-Savic. I rapporti col suo procuratore sono ottimi ed è difficile pensare che con l'accordo in scadenza nel 2024, Lotito possa continuare a chiedere 100 milioni di euro. Per i bianconeri adesso è importante conquistare la pole nella possibile rincorsa al serbo, con Rabiot che gli farebbe spazio a gratis ma comunque permettendo al club juventino di risparmiare ben 7 milioni netti a stagione, praticamente il doppio di ciò che percepisce Milinkovic in biancoceleste.