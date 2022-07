Juventus, Rabiot può partire. Mamma Veronique lavora per un ritorno al PSG

vedi letture

In casa Juventus resta Paredes l'obiettivo principale per rinforzare il centrocampo di Allegri, che deve però liberare un posto a centrocampo prima di accogliere l'argentino: a fargli spazio potrebbe essere Adrien Rabiot, la cui volontà è quella di cercare, almeno fino a quando sarà possibile, una eventuale nuova sistemazione in un club che parteciperà alla prossima Champions League. Ecco allora che prende quota un’altra pista, quella per la quale mamma Veronique sta lavorando sotto traccia da tempo: il ritorno al PSG, che fino a qualche tempo fa avrebbe avuto i contorni del clamoroso e che adesso invece pare una soluzione percorribile, rivela Tuttosport.