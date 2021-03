Juventus, Ramsey e Rabiot: costi e limiti di due parametri zero che hanno deluso

Ramsey e Rabiot sono stati due parametri zero su cui Paratici aveva puntato molto nella campagna acquisti per Sarri: zero costi per i cartellini, altissimi costi per gli ingaggi. Due giocatori che fino a questo momento, per un motivo o per un altro (infortuni o rendimento altalenante) hanno molto deluso, con i tifosi che li criticano apertamente e che sperano presto di vederli lontano dal club in favore di altri acquisti. Aouar del Lione, per esempio. Per non parlare del ritorno di Pogba. O ancora Manuel Locatelli, vero e proprio pallino di Pirlo che potrebbe lasciare il Sassuolo la prossima estate previo lauto pagamento per il suo cartellino. A riportarlo è La Gazzetta dello Sport.