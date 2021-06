Juventus, Ramsey ha altri due anni di contratto. Difficile il suo addio questa estate

Difficilmente Aaron Ramsey lascerà la Juventus in questa finestra di calciomercato. Con altri due anni di contratto a 7 milioni di euro netti a stagione, il centrocampista gallese ad oggi non ha offerte concrete sul piatto alternative ai bianconeri. Qualche sondaggio nelle scorse settimane è stato effettuato dall'Arsenal, ma la trattativa per un suo ritorno tra i gunners non è mai decollata.