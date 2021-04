Juventus, Ramsey, Rabiot o Demiral le pedine per Kean: sempre viva l'ipotesi Icardi-Dybala

La Juventus continua a muoversi sottotraccia sul mercato. Mentre in campo la squadra di Andrea Pirlo deve ancora ottenere il pass per la partecipazione alla prossima Champions League, fuori Paratici è al lavoro per rinforzare la rosa. Fra gli obiettivi primari, riporta l’edizione odierna di Tuttosport, c'è l'attacco. Il club bianconero infatti vorrebbe puntare a fare un’offerta all’Everton per Moise Kean, con Ramsey, Rabiot o Demiral come possibili contropartite, mentre è sempre viva l'ipotesi di uno scambio Dybala-Icardi con il Paris Saint-Germain.