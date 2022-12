Juventus-Rijeka, le formazioni ufficiali: difesa inedita, doppio colpo per i croati

Juventus e Rijeka hanno diramato le formazioni per la sfida di oggi. Allegri punta su Milik e Kean in avanti, ma è la difesa inedita a cambiare con Gatti, Riccio e Huijsen. Titolare anche Soulé. Invece i croati ufficializzano, o quasi, gli acquisti di Dilaver e Marin dalla Dinamo Zagabria, non ancora comunicati.

Juventus (3-5-2)

Szczesny; Gatti, Riccio, Huijsen; Soulé, Fagioli, Locatelli, McKennie, Kostic; Milik, Kean.

Allenatore: Allegri.

Rijeka (3-4-3)

Labrovic; Dilaver, Galesic, Vukcevic; Grgic, Selahi, Babic, Liber; Ampam, Frigan, Marin.

Allenatore: Budicin.