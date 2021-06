Juventus, rinnovo Dybala: Cherubini ha fretta. La proposta non supererà i 10 milioni

La Juventus vuole avviare e chiudere in fretta la trattativa per il rinnovo di Paulo Dybala, ferma da tempo a causa delle tensioni con la precedente direzione sportiva. L'attaccante argentino vorrebbe incrementare i 7 milioni a stagione che guadagna attualmente e i bianconeri sono pronti ad andargli incontro, sempre facendo i conti con la pandemia e la crisi economica del calcio. È ipotizzabile che gli verrà fatta una proposta che non superi i 10 milioni di euro, con Cherubini che spingerà per avere una risposta in tempi rapidi per capire se poter programmare il prossimo campionato intorno alla Joya oppure senza di lui con una cessione che diventerebbe automatica in caso di mancato prolungamento. A riportarlo è Tuttosport.