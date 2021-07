Juventus, riparte la trattativa per il rinnovo di Dybala: la Joya vuole un ruolo da protagonista

In cima alla lista dei rinnovi, in casa Juve, c'è quello di Paulo Dybala: il Corriere dello Sport rivela che da qualche settimana sono ripresi i contatti a distanza, salvo cambi di programma domani Dybala dovrebbe rientrare in Italia e mercoledì 14 rispondere presente al raduno della Juve dell'Allegri-bis. Quindi la trattativa dovrà riprendere ed entrare nel vivo in fretta, non c'è solo l'aspetto economico da risolvere insieme a Jorge Antun, con la Juve che ripartirà dalla proposta di 10 milioni netti bonus inclusi della scorsa estate. C'è soprattutto da chiare il ruolo della Joya all'interno del progetto bianconero di oggi e domani.