Juventus, Ronaldo: "Gara sofferta, Supercoppa ci dà fiducia. Scudetto ancora possibile"

Cristiano Ronaldo, attaccante della Juventus, dopo la vittoria della Supercoppa contro il Napoli è intervenuto al microfono di Rai Sport: "E' stata una partita sofferta su un campo di gioco che non era il massimo. Abbiamo vinto una coppa importante anche per la fiducia. Dovevamo avere un atteggiamento diverso rispetto a quanto s'era visto contro l'Inter, una partita in cui non avevamo fatto bene".

Potete puntare allo scudetto?

"Milan e Inter sono molto forti, ma manca ancora molto. Possiamo ancora vincere lo scudetto. Sarà una corsa lunga, ma è possibile".