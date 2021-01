Juventus-Scamacca, il diritto di riscatto non piace al Sassuolo. Decisive le contropartite

vedi letture

Juventus e Sassuolo continuano a trattare per il potenziale acquisto da parte dei bianconeri di Scamacca. La Vecchia Signora vorrebbe proporre un accordo in stile Morata, ovvero un prestito oneroso che però non preveda la certezza di completare l'acquisto. Viceversa, i neroverdi hanno aperto alla formula del prestito ma solo con la prospettiva certa di ottenere in estate il pagamento integrale del cartellino, valutato non meno di 22 milioni di euro. L'inserimento di un giovane bianconero potrebbe fare la differenza, con gli emiliani che hanno puntato con grande interesse Dragusin e Fagioli. A riportarlo è Il Corriere dello Sport.