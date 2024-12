Juventus, sei pareggi nelle ultime nove. C'è anche la sfortuna: 9 legni in campionato

Momento di flessione importante per la Juventus che ieri al Via del Mare è stata rimontata in pieno recupero dal Lecce di Giampaolo. La squadra di Thiago Motta ha pareggiato 1-1, con Ante Rebic che al 92esimo ha sfruttato al meglio un assist di Krstovic e ha riequilibrato il match dopo il vantaggio firmato Cambiaso (decisiva la deviazione di Gaspar).

La Juventus adesso è a sei punti dal Napoli capolista. Nelle ultime nove partite ha vinto solo il derby della Mole e in casa dell'Udinese, ha conquistato sei pareggi e incassato una sconfitta, contro lo Stoccarda. La 'Gazzetta dello Sport' oggi in edicola evidenzia però anche la sfortuna: la squadra bianconera che ieri ha colpito due pali con Thuram e Conceicao è a quota nove legni in questo campionato. Solo il Cagliari con dieci ne ha colpiti di più.

Al termine della gara contro il Lecce, questa l'analisi di Thiago Motta: "Dal campo non avevo la sensazione che la squadra stesse soffrendo molto. Abbiamo fatto bene nel primo tempo, meno bene nel secondo. Dobbiamo digerire questo pareggio e andare avanti sulla nostra strada. Il gruppo è intelligente, sa quando fa le cose giuste e sa quando non le fa. Bisogna capire e imparare in fretta. Dobbiamo pensare alla prossima partita, cercando di dare continuità a quello che abbiamo fatto bene”.