Juventus, serve puntellare la difesa: Balerdi il preferito. Due le possibili alternative

La Juventus ha bisogno di un rinforzo di qualità per rafforzare la propria difesa in vista della nuova stagione. Mentre si attende il completo recupero di Federico Gatti, che sta affrontando una frattura al perone, e di Bremer, reduce da un lungo infortunio, i bianconeri stanno anche considerando l'affidabilità di alcuni giocatori come Kelly, che non ha convinto.

Igor Tudor ha già espresso chiaramente la sua preferenza: Leonardo Balerdi. Questo difensore argentino di 26 anni è il capitano dell'Olympique Marsiglia e un giocatore che il tecnico conosce bene, avendolo allenato in Ligue 1. Tuttavia, convincere l'OM non sarà semplice, dato che lo considera una pedina fondamentale del progetto e lo ha legato a un contratto fino al 2028. La richiesta per il suo trasferimento si aggira intorno ai 25 milioni di euro.

Nel taccuino di Damien Comolli ci sono comunque alternative di valore. Aymeric Laporte, attualmente all’Al-Nassr, porta con sé una grande esperienza internazionale, ma il suo stipendio è decisamente alto per la Serie A, vicino ai 25 milioni all'anno. Un obiettivo più sostenibile, ma comunque complicato, è Nayef Aguerd: il difensore marocchino del West Ham ha appena concluso una stagione in prestito alla Real Sociedad ed è un profilo che suscita interesse. A fare il punto della situazione è il Corriere dello Sport.