Juventus, si complica il rinnovo di Vlahovic: tornano attuali le piste Muani e Darwin Nunez

Dopo i clamorosi flop di David e Openda, in casa Juventus servono rimedi urgenti e sicuri, soprattutto ora che a rischio c’è il rinnovo di Vlahovic. Si torna a parlare di Kolo Muani, soprattutto dopo l'ennesima orribile stagione del Tottenham, che ha ulteriormente amplificato la sua voglia di Juve, dove bene era stato e aveva fatto. 30/35 milioni bastano a convincere il Psg e far ritrovare il sorriso a Kolo dopo aver perso il Mondiale.

La pista B porta a Darwin Nunez, profilo che piace e non poco a differenza del suo stipendio folle. All’Al-Hilal, da cui è stato messo fuori lista nella seconda parte di stagione, percepisce oltre 23 milioni l’anno. L’uruguaiano vuole tornare in Europa e per farlo sarebbe disposto a un’importante rinuncia economica, che dovrebbe essere sostanziale per vestirsi di bianconero.

Meno papabile Gonzalo Garcia: sarà uno degli argomenti toccati dalla Juventus nei colloqui di mercato con il Real Madrid ma i madrileni non vogliono privarsene. È un profilo meno affermato ma enormemente promettente: 6 gol in Liga in 30 presenze ma in casa Real ci credono Classe 2004, potrebbe essere avvicinato con un’operazione alla Nico Paz perché il Real difficilmente sarà disposto a perderne completamente il controllo.