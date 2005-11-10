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Diego Peralta resta al Livorno: gli amaranto confermano la sua continuità in Toscana

Diego Peralta resta al Livorno: gli amaranto confermano la sua continuità in Toscana TUTTOmercatoWEB
© foto di Image Sport
Giacomo Iacobellis
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Giacomo Iacobellis
ieri alle 21:19Serie C
Comunicato ufficiale del Livorno per blindare il classe 1996, reduce da una stagione con 2 gol e 2 assist realizzati in 25 presenze.

Diego Peralta resta al Livorno. Il fantasista italo-argentino, classe 1996, proseguirà la sua avventura tra le fila degli amaranto anche nel 2026-2027, dopo averne già vestito la maglia nella scorsa stagione per un totale di 25 presenze, 2 reti e 2 assist. Peralta era in scadenza di contratto, ma i labronici l'hanno convinto a prolungare.

Il comunicato ufficiale del Livorno

"L'Unione Sportiva Livorno 1915 comunica che Diego Peralta proseguirà la sua avventura in amaranto. Ancora insieme Diego!".

Il percorso professionale di Diego Peralta

Nato proprio a Livorno il 27 settembre 1996, Diego Peralta gioca come trequartista o ala. Nel corso della sua carriera ha vestito le maglie di diverse squadre professionistiche italiane, tra cui Ternana, Catania, Trento e, appunto, Livorno.

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