Ufficiale Carpi, Olivieri nuovo direttore sportivo: "Fiero di entrare a far parte di questo club"

Il club emiliano ha ufficialmente un nuovo direttore sportivo: Gianluca Olivieri, ex Vado e Ravenna. Per lui contratto fino al 2027.

Gianluca Olivieri è il nuovo direttore sportivo del Carpi. Il dirigente classe 1988, reduce dalle esperienze a Vado e Ravenna, ha firmato fino al 2027 e diventa così il riferimento operativo del progetto biancorosso in una fase chiave di costruzione e continuità societaria. Di seguito il comunicato del club emiliano.

Il comunicato ufficiale del ds Olivieri

"La Società AC Carpi comunica di aver affidato la Direzione Sportiva della prima squadra a Gianluca Olivieri. Olivieri, classe 1988 nativo di Savona, è reduce da esperienze come a Vado e – come Collaboratore Tecnico – a Ravenna. Olivieri ha sottoscritto con l’AC Carpi un contratto sino al prossimo 30 Giugno 2027".

Le prime parole del dirigente

"Ringrazio il Presidente Lazzaretti per avermi scelto nell’entrare a far parte del progetto di una realtà storica come Carpi. Sono orgoglioso di entrare a far parte di questo progetto, voglio dare il massimo per contribuire al raggiungimento degli obiettivi del club, nel segno della continuità e della sostenibilità che caratterizzano il percorso biancorosso".