Ufficiale
Cavese, risoluzione consensuale per il centrocampista classe 2006 Mario Barone
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Il comunicato ufficiale del club campano sull'addio anticipato di Barone, reduce dall'esperienza in prestito al Termoli.
Mario Barone dice addio alla Cavese. Il club campano ha ufficializzato la risoluzione consensuale con il centrocampista classe 2006, reduce dalla seconda parte della scorsa stagione in prestito al Termoli (appena 3 presenze). Per il giovane mediano si chiude così la parentesi biancoblù, mentre si apre la possibilità di intraprendere un nuovo percorso professionale.
Il comunicato ufficiale della Cavese
"Cavese 1919 rende noto la rescissione consensuale con il centrocampista Mario Barone. A Mario l’augurio più sincero di raggiungere i migliori traguardi nel prosieguo della sua carriera".
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