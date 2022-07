Juventus, si lavora alla risoluzione di Ramsey: ballano due milioni di euro, possibile intesa

Fra i giocatori in uscita in casa Juve c'è Aaron Ramsey. Il calciatore gallese non rientra più nei piani dei bianconeri e l’unica strada percorribile, riporta l’edizione odierna della Gazzetta dello Sport, è la risoluzione. Le trattative vanno avanti ma per il momento c’è distanza fra la richiesta del giocatore e l’offerta del club. Alla Continassa infatti vorrebbero riconoscere al giocatore due milioni di euro contro i quattro richiesti dall’entourage ma non è escluso che le parti possano incontrarsi a metà strada.