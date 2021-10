Juventus, sirene inglesi per Ramsey: il gallese nel mirino del nuovo Newcastle

Sirene inglese per Aaron Ramsey, centrocampista gallese della Juventus che i bianconeri vorrebbero piazzare durante il prossimo mercato di gennaio per liberarsi del pesante ingaggio del giocatore (7 milioni a stagione). Secondo quanto riportato dal Sun on Sunday, Ramsey potrebbe diventare un obiettivo di mercato del nuovo Newcastle. La proprietà saudita è pronta ad investire pesantemente sul mercato e il gallese potrebbe essere un buon colpo per i Magpies.