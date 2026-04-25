TMW Juventus, Spalletti recupera Yildiz e Vlahovic: anche il serbo sarà a disposizione contro il Milan

Ottime notizie per Luciano Spalletti, che recupera due frecce molto acuminate per la corsa alla qualificazione alla prossima Champions della sua Juventus: Kenan Yildiz e Dusan Vlahovic si sono infatti allenati in gruppo quest'oggi, con il serbo che è a tutti gli effetti recuperato per il big match contro il Milan, che potrebbe di fatto chiudere ogni discorso per la zona Champions. L'ex Fiorentina potrebbe dunque avere spazio in campo contro la squadra che potrebbe persino essere il suo futuro.

Queste le ultime dai campi raccolte dal nostro inviato:

Come arriva la Juventus

Luciano Spalletti si affiderà al 3-4-2-1: in porta ci sarà ancora Di Gregorio. In difesa spazio a Kalulu, Bremer e Kelly. A centrocampo sulla destra dovrebbe esserci McKennie, anche se Holm è recuperato e potrebbe essere un’opzione, qualora l’americano fosse dirottato in mezzo. Al fianco di Locatelli, però, dovrebbe tornare Thuram che ha ripreso ad allenarsi in gruppo. A sinistra, invece, toccherà a Cambiaso. Sulla trequarti resta il grande rebus di formazione di Spalletti. Yildiz si è allenato in gruppo ma difficilmente sarà titolare. Perciò vicino a Conceicao dovrebbe agire Boga. In attacco si va verso la conferma di David che contro il Bologna ha ritrovato il gol. (da Torino, Camillo Demichelis)