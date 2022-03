Juventus su Gabriel Jesus? I 70 milioni chiesti dal Man City possono essere smussati

Nelle ultime ore è tornato di moda il nome di Gabriel Jesus come nome per l'attacco della Juventus. Un possibile affare che trova spazio sulle colonne dei portali inglesi e non solo, visto che anche secondo Eurosport l'affare sarebbe fattibile. La richiesta del Manchester City (si parla di oltre 70 milioni di euro) potrebbe essere smussata dalle prestazioni non esaltanti di questa stagione.