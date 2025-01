TMW Juventus su Veiga, il Chelsea chiede 5 milioni di euro solo per il prestito. Il punto

Nella giornata di oggi l'uomo mercato della Juventus, Cristiano Giuntoli, è volato a Londra e nella capitale inglese ha affrontato alcuni discorsi di mercato. Tra le piste sulle quali sta provando ad avanzare la Vecchia Signora c'è quella che porta al poliedrico difensore portoghese Renato Veiga (21 anni), in forza al Chelsea dal quale però è in procinto di uscire già a gennaio.

I Blues hanno aperto a una cessione in prestito, sì, ma a cifre non esattamente agevoli. In sostanza la richiesta del Chelsea per il trasferimento a titolo temporaneo, solo come onere del prestito, è di 1 milione di euro al mese circa da qui a giugno. Questo, ancora prima del riscatto (da stabilire, con il Borussia Dortmund nelle scorse settimane era stato fissato a circa 30 milioni di euro) è il primo scoglio che Giuntoli dovrà superare, una richiesta da circa 5 milioni. Le parti sono al lavoro per capire se le distanze attuali saranno colmabili.

Intanto ieri sera Veiga non era presente neppure in panchina nella partita di Premier League vinta 3-1 dal Chelsea contro il Wolverhampton. E al termine della partita l'allenatore Enzo Maresca ha così motivato la sua decisione: "Lasciarlo fuori è stata una scelta tecnica".