Juventus sull'enfant prodige del Girona. Per la fascia destra spunta Arnau Martinez

Da una parte l'addio imminente di Weah, dall'altra il casting della Juventus sul mercato per trovare un nuovo laterale destro che dovrà giocarsi il posto da titolare con Joao Mario e Nicolò Savona.

L’ultima idea della dirigenza juventina - riporta in questo senso Tuttosport - porta a uno specialista emergente della Liga come Arnau Martinez. L’esterno classe 2003 è finito nei radar degli scout della Vecchia Signora da diversi mesi. Enfant prodige - come viene definito dal quotidiano - è arrivato anche a giocare da titolare in Champions League nell’ultima stagione.

Contratto in scadenza nel 2027, può partire in questa finestra di mercato per una cifra intorno ai 10-12 milioni. Anche per questo piace in Premier e in Serie A, in particolare a Juventus e Milan. Se per i rossoneri la prima scelta per il ruolo di terzino destro resta Athekane dello Young Boys, i bianconeri ci stnnoa ragionando su. Difficile però che la Juve voglia partecipare ad aste al rialzo. Ecco perché le valutazioni dei prossimi giorni saranno determinanti sulla pista Martinez per la Juventus, al netto della concorrenza inglese.