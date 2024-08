Ufficiale Giù le mani da Arnau Martinez: ufficiale il rinnovo fino al 2027 con il Girona

Arnau Martínez non si tocca. Perché dopo aver perso fin troppi tasselli rispetto alla scorsa stagione, il club spagnolo ha deciso di blindare il terzino destro di 21 anni con un prolungamento di contratto biennale, in aggiunta al precedente contratto, per un legame totale fino al 2027.

Il comunicato ufficiale del rinnovo. "Arnau Martínez continuerà le sue stagioni con i biancorossi. Il club e il giocatore si sono accordati per ampliare il contratto del difensore di Premià fino al giugno 2027, due anni che si aggiungono all'attuale.

La difesa, che andrà in vacanza per 21 anni a partire da aprile, arriverà a Girona all'inizio del 2018 per incorporarsi alla Cadetteria A. Andrà a superare le fasi più rapide della struttura dell'Acadèmia del Girona FC fino a quando il 17 dicembre 2020, con 17 giocatori, debutterà con la prima squadra biancorossa nella Copa del Rei contro il Gimnàstica Segoviana. Il 9 maggio 2021 segnerà il suo primo debutto tra i professionisti a fianco dell'UD Logroñés, ma il record più importante sarà quello del 19 giugno 2022, la terza vittoria del Girona FC nella finale dello spareggio per l'accesso alla Primera contro il CD Tenerife. In totale, Arnau Martínez ha giocato 123 partite con il Girona, di cui 54 in Primera divisió, e ha segnato 6 gol, anche nella categoria superiore".