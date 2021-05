Juventus, Szczesny non è incedibile. Il punto sul polacco e le ipotesi Chelsea ed Everton

Wojciech Szczesny è dall'estate 2017 è il guardiano dei pali della Juventus e - scrive Tuttosport - nonostante qualche incertezza di troppo sarebbe tuttora un’ottima garanzia per l’oggi e per il domani. E la situazione non cambierebbe granché - si legge - se non fosse che la dirigenza bianconera è alla finestra da un pezzo per capire come portare a termine la complessa operazione Donnarumma ed è esattamente questo il momento in cui provare a ricavare una buona plusvalenza dalla cessione di Szczesny .

Chelsea ed Everton - Il fatto che intermediari in giro oltre Manica abbiano già sondato il terreno per capire quanto il polacco piaccia ai top club della Premier League non ha niente di occasionale. Fonti inglesi, a proposito, confermano che il Chelsea avrebbe mostrato un certo gradimento dinanzi al profilo del portiere bianconero, al pari dell’Everton di Carlo Ancelotti. Altri sondaggi condotti tramite fidati emissari sono stati portati avanti in Germania.

La posizione del giocatore - Poi è chiaro che debba essere tenuta in considerazione anche la volontà del giocatore. E si dà il caso che Szczesny e famiglia si trovino benissimo a Torino, né sentano minimamente il bisogno imprescindibile di cambiare. Però un calciatore e il suo club capiscono subito se tira aria di rinnovamento e pur non stando con le valigie pronte sul ciglio della strada, evidentemente le sirene di mercato sono arrivate a tutte le parti interessate.