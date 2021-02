Juventus, testa alla Coppa Italia: in mezzo torna Bentancur, dubbio in attacco per Pirlo

Non c’è tempo per ripensare alla sfida contro la Roma. La Juventus è pronta a rituffarsi nella Coppa Italia contro l’Inter. Si riparte dal 2-1 di San Siro con i bianconeri che sono intenzionati a staccare il pass per la finale del torneo. Il tecnico Andrea Pirlo dovrebbe cambiare qualcosa rispetto alla formazione che ieri si è imposta 2-0 contro i giallorossi.

Gioca Bentancur - Come riporta l'edizione odierna di Tuttosport, si dovrebbe rivedere Rodrigo Bentancur in mezzo al campo così come Juan Cuadrado dovrebbe tornare a percorrere la corsia di destra. A sinistra invece Alex Sandro sarebbe In vantaggio su Danilo con uno fra Chiellini e Bonucci che potrebbe insidiare i giovani Demiral e De Ligt al centro. In attacco invece sarà ballottaggio Morata-Kulusevski per uno posto al fianco di Ronaldo.