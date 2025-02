Juventus, Thiago Motta commenta il mercato e ammette: "Felice che Cambiaso sia rimasto"

Nella conferenza stampa odierna alla vigilia del match contro il Como, il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato così del mercato invernale appena concluso con diversi arrivi in bianconero come Alberto Costa, Renato Veiga, Lloyd Kelly e Kolo Muani.

Da allenatore è soddisfatto del mercato?

"Sono contento e orgoglioso di tutti i miei ragazzi, di quelli che c'erano prima e di quelli che sono arrivati. Siamo un gruppo che ha obiettivi, valori, ambizioni, determinazione e con l'impegno raggiungeremo i nostri obiettivi".

Nel mercato sono arrivati due difensori mancini come Veiga e Kelly, possono giocare insieme?

"Al di là dell'essere mancini, che comunque normalmente tecnicamente sono bravi, possono giocare insieme. Hanno fatto entrambi molti ruoli, possono fare sia i centrali che i terzini. Sono due giocatori che per caratteristiche e livelli aiuteranno tantissimo la squadra quando ce ne sarà bisogno".

Come sta Cambiaso? Lei è felice che sia rimasto nonostante le insistenti voci di mercato?

"Siamo felici e sono felice per lui che sia rimasto in una grande squadra come la Juventus, ma penso abbia sempre avuto questa idea di restare e non andare via. Domani non ci sarà, spero che il prima possibile possa essere con la squadra per aiutare i compagni in campo".