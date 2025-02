Juventus, Thiago Motta: "Contento di Vlahovic, come degli altri. Conta il collettivo"

Il tecnico della Juventus Thiago Motta ha parlato ai microfoni di Sky, dopo il successo per 2-1 contro il PSV nel match valido per l’andata dei playoff di Champions League.

Come sta Vlahovic?

"Molto bene, ma non solo lui. Anche gli altri che sono entrati, abbiamo bisogno per fare 95 minuti di livello. Arriva anche la stanchezza, va alzato il livello della squadra".

La sua valutazione sulla partita?

"Tante cose sono cambiate da quella di settembre, il momento e l'importanza della gara. Dobbiamo migliorare sempre, è una vittoria e manca ancora la partita di ritorno dove dobbiamo essere al massimo contro una squadra che gioca un buonissimo calcio. Pronti, quando arriverà il momento, a fare una grande prestazione per andare agli ottavi che è il nostro obiettivo".

Avete sfruttato bene le occasioni, portando tanti uomini in area.

"Siamo migliorati in questo aspetto. Stiamo cercando sempre di migliorare, sia in casa che in trasferta. Dobbiamo attaccare l'area, spesso l'abbiamo fatto con poca forza e pochi uomini. Oggi un po' meglio, ma possiamo migliorare ancora. I 3 centrocampisti e i 3 attaccanti sono giocatori che devono attaccare l'area: è lì che si segna".

Perché non va mai nell'analisi profonda su un singolo, parlando sempre di gruppo?

"Il collettivo deve funzionare, io per primo devo migliorare in tante cose. La esigenza sul singolo è la stessa per tutti, l'atteggiamento è la cosa principale e il resto arriva dopo. Ognuno può contribuire al collettivo in modo diverso, ma sempre a beneficio del gruppo".

Ora serve un centrocampo titolare, che ogni tanto si può cambiare.

"Abbiamo tutti titolari, siamo la Juve e giochiamo ogni 3 giorni. L'importante è alzare il livello, abbiamo 5 centrocampisti top. Weston sta giocando un po' di più, ma sanno bene cosa devono fare e sia chi gioca dall'inizio che chi entra gara in corso deve alzare il livello della squadra e l'intensità del gioco. Oggi abbiamo questi 5 centrocampisti di livello che possono giocare: chi sta meglio gioca, sempre per il bene della squadra".