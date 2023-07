Juventus, tutto confermato: Weah sceglie la 22 e raccoglie l'eredità di Di Maria

Timothy Weah sceglie la maglia numero 22, tutto confermato. L'attaccante statunitense, annunciato ieri dalla Juventus, raccoglie l'eredità di Angel Di Maria, che nella scorsa stagione aveva vestito proprio la maglia 22 dei bianconeri. In precedenza era stato Federico Chiesa a vestire questo numero, prima di passare all'attuale 7, su cui l'ex Fiorentina ha virato dopo l'addio di Cristiano Ronaldo.

Il 22 non è una novità nella storia di Weah, che lo ha vestito per due anni al Lille, prima di passare all'11 e all'8. In precedenza l'attaccante aveva vestito la maglia numero 30, sia al PSG che al Celtic, numero occupato alla Juventus da Matias Soulé.