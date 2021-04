Juventus, un altro passo falso: 2-2 col Torino e classifica che si fa preoccupante

Dopo la sconfitta casalinga contro il Benevento, la Juventus dopo la sosta per far spazio alle nazionali è scivolata su un'altra buccia di banana. La squadra di Andrea Pirlo nel derby contro il Torino non è andata oltre il 2-2 scivolando così al quarto posto in classifica, a pari punti col Napoli e alle spalle di Inter, Milan e Atalanta.

Dopo il gol in apertura di Chiesa, il Torino ha ribaltato il match con una doppietta di Sanabria, attaccante che sul secondo gol ha sfruttato un doppio errore sull'asse Kulusevski-Szczesny. "Purtroppo ci complichiamo le partite da soli, avevamo fatti un buon inizio andando in vantaggio. Ci siamo fatti riprendere e pensavamo di poter fare un altro tipo di secondo tempo invece siamo andati sotto e le cose si sono complicate. E' simile al gol che abbiamo preso con la Lazio, sono errori che stanno capitando troppo spesso. Dobbiamo migliorare, dobbiamo capire che non possiamo stare deconcentrati nemmeno un secondo perché ogni volta che perdiamo palla prendiamo gol", ha detto nel post-gara Andrea Pirlo che per il 2-2 deve ringraziare Cristiano Ronaldo, migliore in campo insieme a Federico Chiesa.

Mercoledì il recupero contro il Napoli e in quell'occasione la squadra bianconera non potrà fallire: un altro passo falso vorrebbe dire mettere seriamente in discussione la qualificazione alla prossima Champions League.