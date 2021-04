Le pagelle della Juve - Kulusevski, che fai? Szczesny si sveglia tardi. Chiesa e CR7 i migliori

Risultato finale: Torino-Juventus 2-2

Szczesny 5 - Qualche responsabilità sul primo gol subito, tantissime sul secondo: il tiro di Sanabria è sul suo palo e non particolarmente forte, ma mette i pugni nel posto sbagliato e si spedisce il pallone nel suo specchio della porta. Nel finale si riscatta parzialmente con due grandi parate su Sanabria e Baselli.

Cuadrado 5.5 - Tra i migliori, soprattutto tra i pochi a riuscire in qualche interessante giocata individuale. Nella ripresa però rischia tantissimo, con un intervento da giallo che - avesse toccato l'avversario - sarebbe stato sicuramente sanzionato con un altro cartellino.

De Ligt 5 - Legge male la partita: cerca sempre l'anticipo e spesso commette fallo. In apertura di match entra su Belotti e 'rischia' il rigore per il Torino, nel proseguo della partita non ritrova mai la serenità e sul gol del 2-1 non riesce a limitare Sanabria.

Chiellini 5 - Arranca al centro della difesa, non è al meglio e si vede.

Alex Sandro 5 - Prestazione sulla falsariga di una stagione che resta complicata, tra le più difficili a Torino. Poco attento in fase difensiva, poco precisi i suoi cross. Dall'87esimo Rabiot s.v.

Kulusevski 4.5 - Commette una sciocchezza clamorosa in apertura di ripresa: un errore di deconcentrazione che dà tutt'altra trama al secondo tempo. Dal 71esimo Bernardeschi 6 - Entra nel momento decisivo del match e riesce subito a entrare nel vivo del match.

Danilo 5 - Schierato da regista al fianco di Bentancur, non riesce mai a dettare i tempi della partita. E' il calciatore lasciato maggiormente libero dal centrocampo granata ma quello non è il suo ruolo. E si vede. Dal 70esimo Ramsey 6 - Il suo ingresso dà maggiore velocità al giropalla bianconero.

Bentancur 6 - Braccato dal Torino, sempre un uomo granata dalle sue parti: subisce questa aggressività senza capacità di reagire. Dopo il 2-2 sfiora il gol del sorpasso, ma Sirigu si salva anche grazie all'aiuto del palo.

Chiesa 6.5 - Un copione già visto contro il Porto, tra i pochi a salvarsi in una squadra senza un filo logico. Segna dopo pochi minuti ma non basta per rendere la partita agevole.

Morata 5.5 - L'assist in apertura per Chiesa il miglior acuto di una partita complicata. La difesa del Torino lo marca con attenzione, ci prova di testa allo scadere della prima frazione ma Sirigu non si lascia sorprendere.

Cristiano Ronaldo 6.5 - Dopo un primo tempo piuttosto anonimo comincia a provarci più e più volte salendo in cielo su tutti i cross dalle corsie laterali: Sirigu si oppone un paio di volte ma nulla può sul colpo di testa a dieci dalla fine, quello del definitivo 2-2.

Andrea Pirlo 5 - Altra serata problematica. Tra assenze punitive e assenze forzate ha poca scelta e qualcuna (Danilo centrale di centrocampo) la sbaglia.