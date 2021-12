Juventus, un positivo nel gruppo squadra: è Koni de Winter, aggregato con l'U23

Un altro positivo nel gruppo squadra della Juventus, anche se formalmente facente parte dell'Under23. Si tratta del difensore Koni De Winter, trovato positivo nelle scorse ore. "Juventus Football Club comunica che è emersa la positività al Covid-19 del calciatore Koni De Winter il quale sta già osservando le norme previste - si legge in una nota - la Juventus, che ricomincerà la sua attività domani, giovedì 30 dicembre, applicherà come sempre i protocolli in vigore, in accordo con le Autorità Sanitarie"