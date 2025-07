Juventus, Vlahovic apre al Milan: il legame con Allegri è forte. Il nodo è l'ingaggio

vedi letture

Dusan Vlahovic e Massimiliano Allegri adesso potrebbero ritrovarsi al Milan. Secondo quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, per ora siamo ai preliminari, con i contatti che sono stati avviati in via informale, sondando la disponibilità del calciatore e incassano un'apertura. Il rapporto tra il tecnico e il serbo non è sempre stato idilliaco, ma il legame è forte ed è rimasto malgrado qualche incomprensione. A testimonianza di questo c'è il fatto che i due hanno continuato a sentirsi anche dopo l'addio dell'allenatore alla Juventus.

La verità è che Vlahovic farebbe fatica a dire no a un eventuale passaggio al Milan. Non c'è ancora stato il colloquio tra Darko Ristic, l'agente che cura gli interessi del classe 2000, e il nuovo direttore generale Damien Comolli. L'ex Fiorentina non ha dato alcun segnale di apertura al rinnovo con stipendio più basso. Chi ha molto peso nelle scelte del serbo è il papà Milos, che spesso lo consiglia. Il procuratore ha già avuto abboccamenti con Milan e Inter per la prossima estate, ma gli scenari possono cambiare.

Il Diavolo non ha fatto passi ufficiali e non li farà a breve, ma il problema principale resta l'ingaggio, visto che il club di Cardinale non potrebbe proporgli un salario superiore hai 6 milioni. L'obiettivo del 25enne però è continuare a prenderne 12 e quindi servirebbe un aiuto da parte della Vecchia Signora, che però non contempla al momento l'ipotesi di aiutare una concorrente. E chissà che alla fine andarsene con una buonuscita non diventi il male minore.