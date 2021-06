Juventus, Vlahovic profilo ideale per l'attacco. Ma non ai 60 milioni chiesti da Commisso

La Juve ha in mente un profilo ben preciso per il futuro del proprio attacco secondo Tuttosport e corrisponde a Dusan Vlahovic, autore di 21 gol con la Fiorentina. Il giocatore potrebbe andare via vista la situazione di incertezza in casa viola. Commisso chiede 60 milioni, forte dei sondaggi della Premier League e del Borussia Dortmund, ma la Juve non intende avvicinarsi a quella cifra: da capire se con qualche contropartita le pretese del patron statunitense possano abbassarsi.