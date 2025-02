Juventus, Vlahovic torna titolare due mesi dopo: gol al Cagliari e record firmato

vedi letture

È vero quando si dice che basta un attimo e tutto può cambiare. Basta chiedere a Dusan Vlahovic, rimasto perlopiù in panchina per cinque partite di fila della Juventus tra campionato e Champions League per favorire Kolo Muani in attacco, salvo poi fare il suo ritorno fiammante da titolare a Cagliari, con tanto di gol e vittoria regalati, oltre al quarto posto in classifica.

Punto di (ri)partenza

Il boom di Kolo Muani aveva fatto pendere le preferenze di Thiago Motta verso il francese piuttosto che verso l'attaccante serbo, e in verità - riporta attentamente Gazzetta.it - dopo quasi due mesi DV9 è tornato titolare e l'ha fatto a modo suo: graffiando i sardi con una rete. La nona di Dusan in questa Serie A (la 14esima in totale in stagione), con un'esultanza a braccia piegate e pugni chiusi, senza un sorriso. Per certi versi un festeggiamento contenuto, comunque sotto lo spicchio di tifosi bianconeri presenti in Sardegna.

Nuovo primato

E forse questo momento per l'ex Fiorentina può rappresentare una svolta, magari anche per il suo futuro visto che il suo contratto rimane tuttora in scadenza nell'estate del 2026 e non c'è ancora l'ombra del rinnovo con la Juventus. Nel frattempo Vlahovic, con il sigillo trovato contro il Cagliari, ha raggiunto un record: è il quinto giocatore con 50 partecipazioni attive a una rete con una singola squadra in Serie A, dopo Lautaro (78 con l'Inter), Leao (61 con il Milan), Lookman con l'Atalanta (59) e Osimhen (54)