TMW Il 9 della Juventus va a Kolo Muani, ma Vlahovic non lo molla sui social

L'attaccante francese eredita dal serbo l'iconica maglia dei centravanti. Ma Dusan, tuttora svincolato, non cambia il proprio profilo su Instagram

La maglia numero 9 della Juventus ha, ufficialmente, un nuovo proprietario. Con il ritorno a Torino di Randal Kolo Muani, il club bianconero ha infatti assegnato al centravanti francese la maglia che nelle ultime stagioni era stata indossata da Dusan Vlahovic. Una novità rispetto alla prima esperienza juventina dell’ex Paris Saint-Germain, che nel 2025 aveva scelto il numero 20.

Vlahovic è ancora “DV9” su Instagram

La separazione dalla Juventus, però, non è ancora arrivata sui social. Come si può notare dal profilo Instagram di Vlahovic, l’attaccante serbo continua infatti a presentarsi come “DV9”. Il riferimento al vecchio numero di maglia compare nel nome del profilo, mentre nell’immagine scelta dal calciatore si vede ancora la sua divisa bianconera, ripresa di spalle e con il 9 ben visibile.

Non è tutto. Anche la biografia non è stata aggiornata: sotto il nome di Vlahovic compare ancora la dicitura “Juventus Football Club & Serbia”, nonostante il contratto con la società torinese sia terminato il 30 giugno, ormai più di un mese fa.

Più che una frecciata alla Juventus o a Kolo Muani, potrebbe trattarsi semplicemente di un profilo rimasto fermo all’ultima esperienza professionale del serbo, ancora alla ricerca di una nuova squadra. Il risultato, però, è curioso: sul campo e nello spogliatoio bianconero il numero 9 è ormai passato al francese, mentre su Instagram Vlahovic continua a non mollarlo.